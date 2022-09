Rosalinda Celentano in tv: "Organo maschile? Non lo controllo"

Rosalinda Celentano è tornata in tv, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai Uno, per raccontarsi a 360 gradi a Serena Bortone. La figlia di Adriano e Claudia Mori ha raccontato i momenti più salienti della sua vita privata, come la scelta di andare via di casa a 18 anni. "Sono andata via per conoscere in prima persona Rosalinda, non più Rosalinda Celentano. Ho scavalcato il cancello e son tornata dopo 5 anni”, ha spiegato. La Celentano ha addirittura vissuto con dei senzatetto per alcuni mesi: “Sono stata molto fortunata. Sono stata con loro. Ero incosciente, perché a quell’età ti senti onnipotente, però è stata una scuola”.