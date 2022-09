Laura Pausini si rifiuta di cantare 'Bella ciao' in tv: è polemica

Bufera su Laura Pausini in Spagna. La cantante è stata ospite del programma tv El Hormiguero per presentare la nuova edizione de La Voz - la variante spagnola di The Voice - insieme agli altri coach Luis Fonsi, Pablo Lopez e Antonio Orozco. Dopo una breve intervista il conduttore Pablo Motos ha lasciato spazio ad un gioco musicale e alla Pausini è stato chiesto di cantare 'Bella ciao'.

Laura Pausini non canta 'Bella ciao' in tv L'artista si è però rifiutata: "È una canzone molto politica e non voglio cantare canzoni politiche". L'inno dei partigiani è diventato popolare in tutto il mondo come colonna sonora della serie tv La casa di carta. Il conduttore ha assecondato la richiesta della sua ospite ma la popstar è stata criticata sui social network. "La buona notizia è che conosce il significato della canzone. La cattiva è che ora sappiamo da che parte sta", ha scritto un utente. "Mi è caduto un mito", ha commentato qualcun altro.