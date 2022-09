X Factor, Fedez: "Sono andato via in modo traumatico"

C'è grande attesa per l'inizio dell'edizione 2022 di X Factor, che prenderà il via giovedì 15 settembre su Sky. Al tavolo dei giudici quest'anno ci sono Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Al timone del talent, in veste inedita, Francesca Michielin. Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta il 13 settembre, è stata presentata in anteprima la prima puntata del talent.

Le parole di Fedez Nel corso dell'incontro con la stampa, il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato: "Aspettavo da un po' questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Quando Eliana è tornata nel team e ci siamo sentiti in tutte le stagioni in cui non ero giudice, ci siamo sentiti. Appena il terreno era propizio per un ritorno, non ho esitato. Ci aspetta una grande sfida". Ed ancora: "So cosa abbiamo fatto fino ad ora. So quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo, senza essere troppo scaramantico, credo fortemente in questo progetto, quello che faccio è godermi il momento senza prepararmi troppo, X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo quando sono arrivato avevo 23 anni ora ne ho 33. X Factor è stata una nave scuola importante per me, credo che abbiamo fatto un bel programmino. La grande differenza che mi porto dietro è quella di non prepararmi, sarò più libero".

La decisione di Ambra Angiolini "Ho fatto direttamente un provino, come faccio per le serie per i film e incredibilmente mi hanno detto si. Io sono abituata a fare male quando vengo messa alla prova, stavolta volevo proprio esserci e forse ho fatto un po’ di più. Volevo dire che me la cavo e non solo perchè ho avuto dei fidanzati che facevano i cantanti. Con Fedez ci hanno fatto litigare prima che ci conoscessimo, il che è molto comodo. Sono i no che mi hanno fatto la mia carriera. Quando ho saputo di essere giudice di XF2022 mi sono ritrovata a pensare al mio cammino. Ho fatto tante cose nella vita e questa esperienza darà il suo contributo. Penso che la X me la farò tatuare", ha affermato l'ex di Massimiliano Allegri.