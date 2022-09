Emma Marrone parla della sua malattia dopo la morte del padre: "Non potevo sparire"

Dopo il recente lutto che l'ha colpita, Emma Marrone ha rotto il silenzio rilasciando un'intervista a Francesca Michielin per il suo podcast 'Maschiacci'. L'ex talento della scuola di Amici di Maria De Filippi è tornata a parlare della sua malattia, svelando il motivo che l'ha portata ai tempi a parlarne in pubblico. "Una persona come me non può sparire da un giorno all’altro senza dare spiegazioni…Ho preferito dire la verità", ha svelato la cantante.

Le parole di Emma Marrone

L'ex di Stefano De Martino ha ribadito che a suo avviso non c'è nulla di male nel rivelare ai fan che una star sta attraversando un periodo non buono. "All’epoca ho fatto un post senza fare allarmismi spiegando che non stavo bene…Non c’è nulla di male nel dire che una persona non sta bene…", ha spiegato la 'Brown'. Dopo aver parlato della morte del padre Rosario, Emma ha svelato che la madre le ha dato un grande insegnamento, cioè quello di non puntare tutto sull'esteriorità.