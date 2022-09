Cinema, addio a Irene Papas: l'attrice greca è morta

Mondo del cinema in lutto per la morte dell'attrice greca Irene Papas. L'artista è scomparsa all'età di 96 anni dopo aver combattuto a lungo contro l'Alzheimer. Ha recitato in oltre 70 film - tra cui 'Guns of Navarone' - durante una carriera durata decenni. A dare l'annuncio il Ministero della Cultura di Atene. La Papas recitò anche nella parte di Penelope nel famoso sceneggiato tv italiano 'L'Odissea', con Bekim Fehmiu. Una delle sue ultime apparizioni cinematografiche è stata ne 'Il mandolino del capitano Corelli' nel 2001 al fianco della star di Hollywood Nicolas Cage. Papas parlava correntemente l'italiano, avendo interpretato ruoli teatrali e girato molti film nel nostro Paese a cui era particolarmente legata.