Grande Fratello Vip 7 concorrenti: svelato il cast in anteprima

Il blog di Davide Maggio ha svelato in anteprima il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip . Fino ad oggi il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Wilma Goich . Gli altri concorrenti verranno presentati ufficialmente nel corso della prima puntata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre. A quanto pare entreranno nella Casa più spiata d'Italia: l'ex schermitrice Antonella Fiordelisi , l'ex pallanuotista Amaurys Perez, Gegia, Charlie Gnocchi (fratello del più famoso Gene), Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen), Ginevra Lamborghini (sorella della più nota Elettra), Carolina Marconi.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip dovrebbero esserci pure: Marco Bellavia, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso, Nikita Pelizon, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Luca Salatino. In un'intervista a Chi Alfonso Signorini ha anticipato: "Il filo conduttore è l'eterogeneità, con elementi di novità. Per la prima volta ho puntato meno su nomi da cartellone perché ho capito che i "nomi" alla fine non sono quelli che fanno il programma. In finale arrivano gli outsider come le Selassié o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e promuovere. Meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto".