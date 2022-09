Keanu Reeves sarà il protagonista del sequel di Constantine: è ufficiale!

Keanu Reeves sarà John Constantine nel sequel del film diretto da Francis Lawrence. Un desiderio che è diventato realtà per il divo canadese, che aveva in passato sognato di interpretare proprio questo ruolo. La Warner Bros ha ufficializzato nelle scorse ore che Constantine avrà un sequel e che Reeves presterà il suo volto al personaggio protagonista della narrazione.

Quando uscirà

La data di uscita della nuova pellicola cinematografica non è ancora stata resa nota, ma il suo sviluppo pare sia già in corso. In una precedente intervista Reeves aveva dichiarato di voler tornare ad interpretare il personaggio di Constantine, anche se aveva delle perplessità in tal senso: "Le cose non sono così semplici".