Henry Silva è morto: l'attore dalla faccia di gomma aveva 95 anni

Henry Silva, attore statunitense, è morto all'età di 96 anni. Il mondo del cinema piange l'attore che è stato soprannominato 'dalla faccia di gomma' e che sovente ha interpretato dei ruoli da cattivo. Stando a quanto riportato da Variety, a dare la notizia è stato il figlio Scott al Motion Picture and Television Country House and Hospital di Woodland Hills, in California. La morte è avvenuta il 14 settembre per cause naturali.