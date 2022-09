Amici torna in tv: chi sono i nuovi allievi e i professori

Maria De Filippi ha inaugurato la ventiduesima edizione di Amici. Diverse le novità in cattedra: non ci sono più Veronica Peparini e Anna Pettinelli. I nuovi professori del talent show sono: Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano per il ballo; Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto. Della nuova classe del programma fa parte anche il ballerino Mattia Zenzola, che lo scorso anno non è riuscito ad accedere al serale a causa di un infortunio.