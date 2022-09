Lady Gaga triste sui social, stop al concerto di Miami: lo sfogo

Le parole di Lady Gaga

Dopo lo stop forzato dell'evento causa maltempo, la cantante ha acceso le luci dei social, pubblicando una stories dove si lascia andare ad uno sfogo: "Ho sempre voluto essere quell pu***na hardcore e cattiva, ma ciò che voglio davvero è anche essere responsabile e amorevole e non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi menbro della mia troupe, band o ballerini". Quindi ha aggiunto: "Quindi mi dispiace che non siamo riusciti a fare l'epica performance di 'Rain On Me' sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita, e per chiunque me li abbia lanciati in scena (le rose) le conserverò per sempre".