Il compleanno di Belen: il messaggio di Stefano emoziona tutti

Belen e Stefano pazzi d'amore. Il ritorno di fiamma tra i due sta funzionando alla grande e nel giorno del compleanno della Rodriguez De Martino ha voluto omaggiare la moglie con una dedica breve ma emozionante. L'ex ballerino di Amici ha postato su Instagram uno scatto della soubrette argentina in un campo di girasoli. "Tanti auguri vita", ha scritto il conduttore Rai.

L'anniversario di nozze di Belen e Stefano

Un messaggio che ha fatto subito il pieno di like e commenti positivi da parte dei fan. "Siete meravigliosi", hanno scritto molti utenti. In questo giorno non si festeggiano solo i 38 anni di Belen ma anche l'anniversario di matrimonio tra la Rodriguez e il marito: i due sono infatti convolati a nozze nove anni fa, più precisamente il 20 settembre 2013.