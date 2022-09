Uomini e Donne, è morto l'ex tronista Manuel Vallicella: aveva 35 anni

Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo aveva 35 anni e si è suicidato. A dare la notizia l'amico deejay Enrico Ciriaci, che sui social network ha scritto: "Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP". Contattato privatamente il musicista ha poi confermato che l'ex corteggiatore di Ludovica Valli si è tolto la vita. Ignoti al momento i motivi che hanno spinto il giovane a compiere questo gesto estremo. Nonostante il grande affetto del pubblico da qualche anno Manuel aveva deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per dedicarsi completamente al suo studio di tatuaggi.