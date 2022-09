Gf Vip, Pamela Prati fa un appello agli autori: "Temo possa entrare una persona"

La presenza di Pamela Prati al Grande Fratello Vip è ancora oggi oggetto di polemiche e critiche. In un momento di confidenze, la showgirl ha parlato delle sue paure, rivelando a Elenoire Ferruzzi il suo più grande timore all'interno della Casa del Gf Vip. "Sono felice di essere qui. Sì, me la sto vivendo meglio. Sono onesta ai tempi del mio primo Gf Vip mi sentivo soffocare dopo due ore. Detestavo tutto, persino la voce della conduttrice che invece col senno di poi mi rendo conto che sia stata anche fin troppo clemente con me. Ilary, che carina", ha affermato la soubrette.

L'appello agli autori del Gf Vip

"Quest’anno temo solo che possano entrare persone un po’ fastidiose, diciamo cosi. Cioè, credo proprio entri una persona in particolare che penso sia più facile possa entrare qui dentro. Diciamo che credo sia anche più adatta a fare questa cosa qui. Ma non lo so, non ho voglia di litigare e urlare. Voglio solo divertirmi. Spero mi sentano", ha dichiarato l'ex star del Bagaglino. In tanti hanno pensato che la showgirl si riferisse alle sue due ex collaboratrici coinvolte anche loro nel caso di Caltagirone e delle sue nozze inesistenti.