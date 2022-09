Gf Vip 7, Attilio Romita sorprende tra strip-tease e frecciatine a Giucas Casella

Attilio Romita al Grande Fratello Vip è una vera rivelazione, non risparmiando gossip, frecciatine all'ex gieffino Giucas Casella, ma anche esibendosi in uno strepitoso strip-tease che ha strappato un sorriso a molti. L'ex volto Rai è stato molto critico nei confronti del mentalista televisivo, dicendo: "C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si scul******no addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile".