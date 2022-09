Gf Vip e le elezioni, come voteranno i concorrenti? Le ipotesi

Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip si recheranno alle urne per esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni politiche del 25 settembre . Ma come si possono conciliare le due cose se per i gieffini è vietato uscire dalla Porta Rossa della Casa di Cinecittà? Per rispondere a tale curiosità sono spuntate in rete diverse ipotesi. Scartata quella del voto a domicilio (accordato a chi presente delle infermità che rendano impossibile il raggiungimento dei seggi elettorali), l'ipotesi più accreditata al momento rimane l'uscita eccezionale dei vipponi dal loft del Gf Vip .

GF Vip ed elezoni politiche

Una procedura che un tempo era severamente vietata, ma che nel corso degli anni ha visto diverse deroghe. Se lo scorso anno si era visto Aldo Montano uscire dalla Casa per presenziare al ricevimento degli atleti olimpionici al Quirinale, di un'uscita di massa dei concorrenti non si era ancora mai parlato. In tal senso, per i residenti fuori Roma, sarebbe loro data la possibilità di ritornare nelle loro città con tempestivo ritorno a Roma (l'ingresso nella Casa di Cinecittà solo dopo quattro giorni di quarantena in albergo). Mentre per i residenti nella Capitale si prevederebbe l'uscita dei gieffini domenica mattina, quindi il rientro immediato a Cnecittà.