Blanco pazzo della Roma: la richiesta in diretta a una fan

Blanco è un tifoso sfegatato della Roma . Ospite dall'emittente radiofonica Radio Deejay a un evento a Terrazza Martini (Milano), il cantante ha notato in diretta che tra il pubblico c'era una fan con una sciarpa della squadra e non ci ha pensato su due volte a farsela passare. "Lanciamela", ha chiesto il vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Blanco tifa Roma

Il diciannovenne ha così continuato l'intervista con la sciarpa giallorossa addosso: "La passione per questi colori me l'ha trasmessa mio padre". Prima di affermarsi nel mondo della musica Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell'artista, si è dato da fare come calciatore ma poi ha preferito dedicarsi completamente alle sette note.