Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi e la minaccia contro Luca Salatino: "Lo faccio uscire"

A pochi giorni dall'inizio della settima edizione del Gf Vip , si è già surriscaldata l'atmosfera all'interno della Casa di Cinecittà a causa di una lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino . L'attrice ha ammesso nei giorni scorsi un'interesse nei confronti dell'ex tronista, che però non solo non ha ricambiato, ma ha anche voluto ribadire che lui ama solo la sua Soraia. Elenoire pare quindi aver frainteso alcuni comportamenti del suo coinquilino.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Dopo un acceso diverbio che si è scatenato tra i due, la Ferruzzi si è lasciata andare ad uno sfogo con gli altri gieffini, dicendo: "Lui deve uscire. E guarda che io se voglio lo faccio uscire, e se lo dico è così, non è che lo dico tanto per". Parole che non sono piaciute a buona parte del web, che sul punto si è letteralmente diviso. A commento delle parole di Elenoire, un utente ha scritto su Twitter: "Addirittura ora minacciare di fare uscire Luca, se lei vuole, Elenoire sta esagerando".