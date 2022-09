Gf Vip, Antonino Spinalbese e il retroscena sulla rottura con Belen Rodriguez

Le parole di Spinalbese

"Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però infatti sono io che ci soffro, non mia figlia. Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione", ha ammesso il gieffino. Poi sul rapporto con la figlia ha ammesso di essere molto legato a lei e che secondo lui la presenza al Gf Vip può essere un modo per tagliare il cordone ombelicale. "Non sai mai la vita come andrà. Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio", ha concluso.