Gf Vip, Antonella Fiordelisi: "Stanno tutti a puntare il dito su quello che faccio"

A una settimana dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip , Antonella Fiordelisi ha manifestato i primi disagi. In un momento di confidenze in giardino, la ragazza ha confessato a Luca di sentirsi un po' la pecora nera del gruppo: " Stanno tutti a puntare il dito su quello che faccio io ". Insomma, la sua sensazione è quella di essere sempre giudicata dagli altri, ma di parere contrario è Luca.

Il commento di Antonella sulla lite tra Luca ed Elenoire

L'ex schermitrice ha colto l'occasione anche per dire la sua sul litigio che è avvenuto nei giorni scorsi tra Salatino ed Elenoire. La Fiordelisi ha dato in un certo senso ragione alla sua coinquilina sostenendo che l'atteggiamento remissimo che lo chef ha avuto dopo l'ultima puntata poteva far sorgere dei dubbi sul disinteresse di Luca. Al contempo però Antonella ha affermato di non aver percepito alcuna attrazione tra i due.