"Sto per diventare papà per la seconda volta": l'annuncio di Luca Argentero in tv

Luca Argentero, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, è tornato a parlare della sua vita e della propria famiglia, pronta nuovamente ad allargarsi. "Sono in una bellissima fase della mia vita, sto per diventare papà per la seconda volta, quindi va benissimo", ha affermato l'attore, che è già papà di Nina Speranza, nata nel 2020.