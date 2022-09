Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati: il comunicato

Il comunicato

"Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni". La coppia si era sposata in gran segreto nel Regno Unito nel 2004. Alessia Marcuzzi in passato è stata legata sentimentalmente a Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter, dal quale ha avuto anche un figlio, Tommaso.