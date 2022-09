Alec Baldwin rischia di essere incriminato per l'incidente sul set di 'Rust'

Alec Baldwin rischia di essere incriminato per la morte di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, uccisa in seguito ad un fatale incidente sul set di 'Rust' e causato dal malfunzionamento di una pistola a salve il 21 ottobre del 2021. L'attore sparò nella convinzione che l'arma fosse caricata a salve. Oltre alla 42enne fu colpito anche il regista, Joel Souza, che è rimasto ferito gravemente. Ad un anno dai fatali fatti, si è arrivati ad una svolta nell'inchiesta .

Baldwin vende la villa da 29 milioni

Il procuratore distrettuale Mary Carmack-Altwies ha presentato la richiesta che vengano istituiti i fondi per i possibili risarciment alla famiglia della vittima. Ora per i media americani, il divo di Hollywood potrebbe iniziare a schermare le sue proprietà per evitare che siano pignorate per pagare l'eventuale risarcimento alla famiglia della donna. Intanto nei giorni scorsi, l'attore ha messo in vendita la sua lussuosa dimora negli Hamptons dal valore di 29 milioni di dollari, che acquistò nel '96. E pare che abbia messo in alcuni trust le altre proprietà.