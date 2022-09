Morto Coolio, il rapper di "Gangsta's Paradise" aveva 59 anni

LOS ANGELES (USA) - Lutto nel mondo della musica: è morto il rapper americano Artis Leon Ivey Jr, conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Coolio. L'artista aveva 59 anni ed è stato trovato senza vita nel bagno di casa da un amico. A dare la notizia del decesso è stato il manager Jarez Posey che, però, non ne ha specificato la causa.

Coolio, i successi e la vittoria ai Granny Awards

Il rapper americano ha intrapreso la carriera di musicista negli anni '80 ma è stato grazie al brano pubblicato nel 1995 "Gangsta's Paradise", colonna sonora del film "Pensieri pericolosi", che ha conosciuto la ribalta internazionale. Un successo grandioso per il quale è stato premiato come miglior performance rap solista alla cerimonia dei Grammy Awards dell'anno successivo. Con un gancio ripreso dal brano "Pastime Paradise" di Stevie Wonder del 1976, la canzone ha venduto milioni di copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 paesi e diventando il brano numero uno di Billboard nel 1995.