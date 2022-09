House of the Dragon, scena tagliata: Daemon è bisessuale

Daemon Targaryen è uno dei personaggi più interessanti della prima stagione di House of the Dragon. Il suo carisma ha conqusitato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nel sesto episodio dello spin off di Game of Thrones viene svelato un altro particolare del principe a cui presta il volto Matt Smith. In una scena a Pentos Daemon guarda un servo con occhi pieni di passione...