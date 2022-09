Gf Vip, Briatore nega il flirt con Giaele De Donà

Flavio Briatore ha rotto il silenzio e chiarito una volta e per tutte in che rapporti è con Giaele De Donà, la concorrente del Grande Fratello Vip che, nel corso della prima puntata del reality in quota Canale 5, ha dichiarato: "Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?".