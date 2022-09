Sanremo 2023, Amadeus a caccia di Big: nel toto-nomi anche Paola e Chiara

Fervono i preparativi per Sanremo 2023. Amadeus è alla ricerca di Big per la nuova edizione della celebre kermesse musicale italiane, a cui, stando le ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, potrebbe partecipare anche Tiziano Ferro con un brano di Brunori Sas. Sempre i rumor riferiscono anche di una possibile partecipazione di Laura Pausini, che tornerà sul palco dell'Ariston per festeggiare i 30 anni di 'La Solitudine'. Se la presenza di Mina sembra sia data ormai per spacciata, salgono le quotazioni per l'arrivo di Monica Bellucci.