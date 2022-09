Gf Vip, Ginevra Lamborghini rivela quanto guadagna ogni mese

Ginevra Lamborghini ha raccontato al Grande Fratello Vip la sua vita tutt'altro che agiata nonostante il cognome importante. “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro”, ha affermato durante una diretta tv su Canale 5.