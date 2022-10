Gf Vip, Ginevra Lamborghini shock su Marco Bellavia: "Merita di essere bullizzato"

Scoppiano scintille al Gf Vip. Nelle scorse ore durante un momento di confronto con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, Ginevra Lamborghini ha accusato Marco Bellavia di usare molto le mani quando tocca le donne nella Casa di Cinecittà. Ma non è tutto poiché la sorella della più celebre Elettra ha chiosato dicendo: "Per me hai già sbagliato troppo. Quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti". Poi ha concluso dicendo: "Poverino il ca**o".