Gf Vip, il primo post sui social dopo l'addio al reality: "Educazione, lealtà..."

Marco Bellavia nelle scorse ore ha rotto il silenzio nel quale si era trincerato dopo l'addio al Grande Fratello Vip, esprimento con un pst sui social tutto il suo rammarico per quanto vissuto nella Casa di Cinecittà. L'ex conduttore di Bim Bum Bam non ha presenziato in studio all'ultima puntata del programma di Canale 5, dove si è ampiamente parlato del gieffino e della sua decisione di lasciare il reality. Una decisione sofferta, a cui però hanno contribuito anche gli altri coinquilini, che hanno avuto dei comportamenti sbagliati nei confronti del concorrente. In tal senso Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Gf Vip per aver associato la parola bullismo a Marco, ma ad uscire è stato anche Giovanni Ciacci dopo un televoto flash con Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. Questi ultimi si sono maggiormente esposti nei confronti di Bellavia.