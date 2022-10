Angelina Jolie: "Brad Pitt ha picchiato me e i nostri figli in aereo"

Gli avvocati di Angelina Jolie hanno raccontato in un documento presentato in tribunale una serie di presunte azioni violente da parte di Brad Pitt, avvenute su un aereo nel settembre 2016. Le affermazioni arrivano in una denuncia incrociata dell'attrice come parte della controversia legale in corso tra i due sulla vendita del loro vigneto in comproprietà nel sud della Francia. Le accuse delle presunte violenze di quell'anno erano state precedentemente contenute in un rapporto redatto all'epoca dall'Fbi.