Naomi Watts: "A 40 anni dissero che la carriera era finita perché non più sco****le"

Amaro sfogo di Naomi Watts sulla sua carriera a Hollywood. "A 33 anni mi hanno detto: 'Faresti meglio a darti da fare, perché a 40 anni sarà tutto finito, quando diventerai non sco*****e". E io ho pensato: 'Cosa? Cosa significa esattamente?'". L'attrice ha aggiunto ad Entertainment Weekly. "Poi ci pensi e dici: 'Oh, giusto. Quando non sei più riproduttiva, quando quegli organi non funzionano più, non sei sexy, quindi non sei desiderabile'. Questo mi ha fatto arrabbiare moltissimo". Alla domanda su cosa Hollywood possa fare di meglio per dare spazio alle donne dopo una certa età, la Watts ha risposto: "È una conversazione così imbarazzante perché, fin dal primo giorno, iniziamo il nostro processo di invecchiamento. È qualcosa con cui tutti dobbiamo sentirci a nostro agio e alle donne viene chiesto di farlo più degli uomini".