Iva Zanicchi, insulto a Selvaggia Lucarelli: "Sei una t...". Lite e scuse a Ballando con le stelle

ROMA - Momenti di tensione nella prima puntata di "Ballando con le Stelle" tra la giudice Selvaggia Lucarelli e la concorrente Iva Zanicchi in gara. Una polemica sorta dopo l'esibizione della cantante con Samuel Peron (anche lui visibilmente innervosito verso la giudice). Mentre la Lucarelli esprimeva le sue perplessità sull'esibizione, la Zanicchi ha reagito in malomodo arrivando a dirle: "Dammi quel c***o che vuoi". La giudice non ha battuto ciglio ma al momento del voto ha alzato la paletta con uno 0. Nell'allontanarsi, l'ex conduttrice di "Ok il prezzo è giusto" si è lasciata andare ad un insulto pesante verso la giornalista: "T***a". Un insulto che si è sentito in diretta con la conduttrice Milly Carlucci a scusarsi prima della conclusione della puntata.

Il chiarimento tra la Lucarelli e la Zanicchi

La questione tra Lucarelli-Zanicchi ha avuto molta eco sui social ed è stata poi risolta via Twitter nella giornata di oggi. Selvaggia ha postato il video dell'insulto chiedendo delle scuse che sono arrivate poco dopo: "Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c'era cattiveria" ha scritto la cantante.