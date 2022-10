Wanna Marchi, furia a Non è l'Arena: le frasi shock dette in tv

Scontro durissimo in tv a 'Non è l'Arena', programma di LA7 condotto da Massimo Giletti. In studio sono state infatti invitate Wanna Marchi e Stefania Nobile, che hanno attaccato duramente l'altro ospite, Luca Telese, e il conduttore stesso. Il giornalista ha subito criticato le due ex tele-venditrici sul loro passato: "La cosa che mi chiedo è come si possano truffare dei poveretti. Avete scelto di fare una banca dati per poi colpirli e alcuni mandarli in rovina. Gli avete preso anche 500mila euro". Immediata la risposta della figlia di Wanna Marchi: "Mi dica lei se ha mai visto un povero con 500mila euro". Si è dunque scatenato il caos in studio, tra urla e insulti.