Arisa sexy sirena in blu: le trasparenze mandano i fan in tilt

Arisa continua a lasciare i suoi fan e non senza fiato. La cantante, vero nome Rosalba Pippa, ha postato su Instagram alcuni scatti audaci e provocanti, con trasparenze sexy, tratti dallo shooting realizzato per il videoclip della sua ultima canzone 'Tu mi perdicion'. Come una sensuale sirena, con un abito blu vedo-non vedo, la prof di Amici ha scritto: "Lasciati vivere, respira forte". I follower hanno gradito e molto anche: "Sei pazzesca", "Che bomba", "Magnifica". E c'è chi addirittura ha scritto: "Arisa, sposami!".