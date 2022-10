Valentina Ferragni e l'ipnotica pole dance in bikini: i fan in delirio sui social

Fan in visibilio

Agilità e forza per muoversi con sinuosità intorno al palo installato nel salotto di casa, per una sequenza che ha fatto incetta di 'like' e commenti facendo impazzire i suoi fan. Evidenti i progressi di Valentina, che si cimenta con la pole dance ormai da circa tre anni e aveva condiviso nei mesi scorsi sui social altri video, in cui la si vedeva dolorante o alle prese con rovinose cadute. E se allora non erano mancate le prese in giro, stavolta tra i commenti solo applausi e complimenti per lei.