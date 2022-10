Melissa Satta torna single: l'annuncio sui social

ROMA - Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati. In pochi se lo sarebbero aspettato dopo la'ultima romanitica estate vissuta insieme con i rispettivi figli, prima in Costa Smeralda e poi in barca per un viaggio da sogno tra Italia e Baleari. Eppure la relazione tra i due che durava dal 2020 è finita, come ha annunciato la stessa showgirl attraverso una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo.