È morta Angela Lansbury, la mitica Signora in giallo

Addio ad Angela Lansbury. La mitica Signora in giallo aveva 96 anni: la notizia è stata confermata dai familiari e diffusa via social network. Nata il 16 ottobre 1925, l'attrice tra pochi giorni avrebbe compiuto 97 anni. Nota in tutto il mondo per il ruolo di Jessica Fletcher, di recente aveva ricevuto un Tony Award alla carriera che non aveva ritirato di persona a causa di alcuni problemi di salute tra cui l'artrite.