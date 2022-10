Pio e Amedeo, show con le mutande di Fabio Fognini: è delirio in tv

Fabio Fognini è stato protagonista della terza puntata di Emigratis-La resa dei conti su Canale 5. Il tennista è stato raggiunto da Pio e Amedeo all'ultima edizione del Miami Open. Il duo comico pugliese ha assisito al match tra l'italiano e Nick Krygios , terminato con la vittoria dell'australiano. Nonostante la sconfitta Fognini si è mostrato tranquillo e sorridente e ha scherzato con la coppia, che ha regalato un vero e proprio show all' Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Grieco e D'Antini hanno prima saccheggiato il borsone di Fognini, rubando allo sportivo alcuni pantaloncini, dei cappelli e una racchetta. Poi hanno chiesto allo sportivo un bonifico per la loro causa, chiedendo anche un contributo da parte di Flavia Pennetta , sposata con Fabio dal 2016.

La rivelazione su Flavia Pennetta

"Ma volete un bonifico separato o congiunto?", ha detto il tennista. "Fa come ca**o vuoi", hanno risposto i due per poi domandare: "Ma siete in comunione dei beni o separazione?". "Separazione", ha replicato Fognini, che si è poi lasciato togliere le mutande da Pio e Amedeo. Mutande che sono state lanciate ad alcune fan che hanno assistito a tutta la scena e sono state costrette ad offrire ai comici pugliesi ben venti dollari per l'ambito premio. "Vuole la mutanda di Fognini? Sa ancora di ricotta", ha affermato senza freni Amedeo Grieco.