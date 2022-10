Ultimo con le maglie di Totti e De Rossi nella stanza dei dischi di platino

ROMA - È profonda la passione per la Roma di Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, che sui social mostra con soddisfazione i suoi innumerevoli dischi d'oro e di platino, conquistati per le decine di migliaia di copie vendute dei suoi brani. In un video su Instagram il 26enne cantuautore capitolino è ripreso mentre cammina soddisfatto con lo sguardo alle pareti, dove sono appesi tutti i suoi "trofei" musicali. "Mi guardo indietro e, nonostante i pochi anni, sono orgoglioso di noi - scrive Ultimo - con questo video non voglio fare lo sborone, non mi è mai interessato farlo. Spero possa dare forza a chi, là fuori, ha lo stesso sogno che avevo io da sempre. Siamo arrivati qui con le parole e un pianoforte. Ora quei sogni non sono più appesi". Tra i dischi appesi nelle stanze, sono in bella mostra anche le maglie di Francesco Totti e Daniele De Rossi, ben incorniciate accanto a un grande televisore. I due mitici capitani della Roma sono gli unici intrusi nella "tana dei sogni" di Ultimo, che nell'ottobre 2018 era stato ospite del club di Pallotta a Trigoria e aveva incontrato tanti suoi idoli giallorossi.