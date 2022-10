Gli orgasmi di Scarlett Johansson: la reazione di Joaquin Phoenix sul set

Sono passati quasi dieci anni dall'uscita di 'Her' (2013) e gli orgasmi di Scarlett Johansson fanno ancora parlare. A ricordare di recente i giorni di lavorazione del film (premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale ) è stata la stess a attrice statunitense in un'intervista rilasciata a Dax Shepard durante il podcast 'Armchair Expert'.

L'imbarazzo al doppiaggio

Nella pellicola, che racconta la storia di un uomo molto timido che si innamora dell'intelligenza artificiale, non si vede mai la 37enne Johansson che presta però la voce al personaggio 'virtuale' di Samantha. Un'interpretazione che ha convinto la critica, ma costata all'attrice alcuni momenti imbarazzanti vissuti insieme a Joaquin Phoenix, il protagonista maschile. Uno di questi quando si sono ritrovati insieme al doppiaggio per simulare orgasmi nello studio di registrazione: "Abbiamo provato a farlo in un colpo solo ed è stato come perdere la testa. Lui lasciò lo studio - ha ricordato sorridendo -, aveva bisogno di una pausa. Non vuoi mai sentire la tua voce e sicuramente non la vuoi sentire mentre simila un orgasmo. È stato disgustoso - ha concluso la Johansson - e molto strano".