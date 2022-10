Icardi e il post di Wanda Nara: "A L-Gante non manca niente tranne..."

"Qui abbiamo tutto, tranne il dramma". Un messaggio che sembra una 'frecciata' a Mauro Icardi quello affidato ai social da Wanda Nara, ormai in rotta definitiva con l'attaccante argentino. Nei giorni scorsi l'ex di Inter e Psg, ora in forza al Galatasaray, si è sfogato in una diretta Instagram in cui ha criticato senza mezzi termini la donna da cui ha avuto le figlie Francesca e Isabella (Valentino, Constantino e Benedicto, gli altri tre figli della showgirl sono invece figli dell'ex calciatore Maxi Lopez).