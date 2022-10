Matilda De Angelis, lingua galeotta per Castellitto alla Festa del Cinema

ROMA - Giochi d'amore sexy, davanti a fans e fotografi, tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto alla Festa del Cinema di Roma. L'attrice emiliana e l'attore romano (che ha interpretato Francesco Totti in "Speravo di morì prima") si sono presentati sul red carpet dell'Auditorium per l'anteprima di "Rapiniamo il duce", il film di Renato De Maria che uscirà su Netflix il 26 ottobre e di cui sono protagonisti. Prima di avviarsi in sala, Matilda De Angelis non ha esitato ad allungare la lingua sul fidanzato, a favore degli obiettivi dei fotografi. Castellitto invece le ha dato un dolce e più casto bacio sulla fronte.