Sul web sta facendo discutere parecchio una frase pronunciata da Sabrina Ferilli a Tu si que vales. L'attrice, grande amica di Maria De Filippi, commentando il racconto della storia di un ragazzo trans avrebbe detto "se poi noi interessate in prima persona". Parole che, a detta di qualcuno, nasconderebbero un coming out. Sabrina Ferilli lesbica? Sono in molti a chiederselo ma al momento nessun chiarimento è arrivato da parte della diretta interessata.