Mike Tyson fuma marijuana in tv con Pio e Amedeo: scoppia il delirio

Durante l’ultima puntata di Emigratis-La resa dei conti , in onda su Canale 5, Pio e Amedeo si sono recati a Las Vegas per incontrare il campione mondiale di pugilato Mike Tyson. La coppia ha portato in dono una tigre di peluche e un pacco di orecchiette pugliesi. I due comici hanno infatti cucinato per il famoso pugile. Subito dopo il pranzo, che è molto piaciuto a Tyson, tutti e tre hanno fumato della marijuana . Una scena che ha scatenato il web: c'è chi si è divertito parecchio e chi invece ha criticato ferocemente la scelta di mandare in onda queste immagini anche se con la scritta in sovraimpressione "Quanto sta accadendo è una finzione scenica".

Il web si divide

"Non è ancora legale da voi?", chiede Mike Tyson a Pio e Amedeo. "Non provate a farci credere che quella della cannabis fosse finzione scenica, non ci crede nessuno", ha scritto qualcuno su Twitter mentre altri si sono complimentati per la puntata di Emigratis e le varie interviste surreali. Tanti hanno commentato increduli: "Se fosse stata finzione scenica l'immagine non sarebbe stata sfumata", "Ma voi siete sicuri che sia una finzione scenica? Perché io no". Altri non hanno apprezzato per niente e hanno puntato il dito contro la rete scrivendo sarcasticamente: "Cultura e messaggi educativi in prima serata su Canale 5".