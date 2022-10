Ron Masak, lo sceriffo della Signora in giallo è morto

Addio a Ron Masak. È morto all'età di 86 anni, per cause naturali, l'attore conosciuto per il ruolo di Mort Metzger ne La Signora in giallo. La notizia della scomparsa è arrivata a poche settimane da quella di Angela Lansbury, storica protagonista della serie. Masak era lo sceriffo di Cabot Cove, la cittadina del Maine che ha fatto da set a moltissimi degli episodi del telefilm cult. Due anni dopo, proprio grazie a quel ruolo, era entrato a fare parte del cast di Colombo. Masak lascia la moglie Kai, sei figli e dieci nipoti.