Quanto ha guadagnato Wanda Nara per andare 'a letto' con L-Gante

Wanda Nara sa sempre come far parlare di sé. Le immagini che la ritraggono a letto con L-Gante hanno fatto il giro del mondo. Sono tratte dal videoclip di 'El ultimo romantico', la canzone del rapper 22enne. I sentimenti dei due sono ancora poco chiari, quel che è certo è che hanno messo in piedi un'abile strategia di marketing. Il brano è diventato in poche ore una hit in Argentina e ha ottenuto un buon riscontro anche all'estero. E l'ormai ex moglie di Mauro Icardi avrebbe guadagnato parecchio da questa collaborazione...