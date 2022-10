Clamoroso Ambra, arriva lo sfratto da lady Pazzini: "Ecco il documento"

Ambra Angiolini torna al centro delle discussioni. L'ex compagna di Massimiliano Allegri è stata accusata da Silvia Slitti (moglie di Giampiero Pazzini e proprietaria della casa milanese in cui l'attuale giudice di X Factor risiede) di aver occupato abusivamente l'appartamento nel centro di Milano. Ambra non ha mai risposto alle accuse, ma ora spunta fuori una novità. Nella rubrica "Ladri di case", andata in onda nell'ultima puntata di "Fuori dal Coro ", il conduttore Mauro Giordano ha mostrato un documento che inchioda Ambra. Si tratta dell’ordinanza di convalida dello sfratto datata 3 ottobre 2022.

Nel documento c'è il nome di Allegri

“Sul documento – ha spiegato Giordano – compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”. Nel documento viene mostrato anche il nome del giudice per lo sfratto, e di conseguenza “Angiolini dovrebbe lasciare al più presto l’appartamento”. Secondo quanto riportato dal programma, Massimiliano Allegri avrebbe smesso di pagare l’affitto della casa dopo la fine della loro relazione, ma Ambra avrebbe deciso di restare ugualmente all'interno della casa.