Gubbio, fake news o realtà? Le Iene fanno chiarezza

Fake news o reale fatto di cronaca? La notizia della cena a base di pesce che avrebbe causato problemi ad un gruppo di persone a Gubbio, è diventata virale in questi giorni, anche grazie ad alcuni audio circolati sul web e nei quali si parlava di "scene apocalittiche", descrivendo la presunta intossicazione che avrebbe colpito decine di commensali. Le Iene cercano di fare chiarezza e nella puntata in programma domani, hanno mandato un inviato, Michele Cordaro, nella cittadina umbra, per dare un volto ai protagonisti della vicenda. Gubbio è balzata alle cronache aprendo un dibattito tra chi accusa sia stata una fake news e chi fornisce spiegazioni di quanto sia realmente accaduto.