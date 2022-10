Katy Perry perde il controllo di un occhio e preoccupa i suoi fan

Katy Perry spaventa tutti i suoi fan. Durante un'esibizione la cantante ha perso il controllo dell'occhio destro. Nei video, diffusi in rete, si vede l'artista combattere con uno strano movimento della palpebra destra. Sui social i follower si sono preoccupati, mentre numerosi esperti hanno provato a spiegare la causa del problema, ipotizzando un tic nervoso, frutto di stanchezza o stress. Durante lo show American Idol, Katy Perry ha annunciato di avere un occhio irrequieto e di non riuscire a controllare il suo occhio destro, ma ha spiegato di non avere alcuna patologia.