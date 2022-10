Michelle Hunziker e Trussardi di nuovo insieme? La risposta di lei

Le parole della Hunziker

"Tutto è possibile! In amore, anche l'impossibile può succedere - ha dichiarato Michelle Hunziker in un'intervista rilasciata a Bunte - ho 45 anni, e so che il bianco e nero non esiste. Mi è sfuggita qualcosa nel mio matrimonio - ha ammesso la showgirl - altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona accanto ti appartenga: nella vita di coppia ogni giorno devi fare qualcosa di buono senza dare nulla per scontato”.